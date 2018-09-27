Главные новости
В РоссииГосдума приняла закон о пенсионной реформеВ РоссииВ Минтруде РФ опровергли сообщения об отказе от термина "инвалид"В миреПравительство Индии приняло окончательное решение о покупке С-400
Спорт Российская премьер-лига-2018/19

ЦСКА и "Спартак" оштрафованы на 550 тыс. рублей по итогам дерби

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) решил оштрафовать московские ЦСКА и "Спартак" на общую сумму 550 тыс. рублей по итогам матча этих команд в восьмом туре чемпионата России.

СпортЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в матче премьер-лигиЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в матче премьер-лигиЧитать подробнее

"За скандирование оскорбительных выражений фанатами ЦСКА на клуб наложен штраф 50 тыс. рублей. За использование пиротехники ЦСКА оштрафован на 125 тыс. рублей", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит "Чемпионат".

"Спартаку" штраф 50 тыс. рублей за оскорбления. За использование пиротехники - 125 тыс. рублей. Два болельщика "Спартака" сидели на ограждении во время матча - штраф 50 тыс. рублей. Это штраф за неправомерное действие зрителей, создающих угрозу собственной жизни и здоровью. У "Спартака" были несогласованные баннеры - штраф 100 тыс. рублей. И один баннер содержал ненормативную лексику - за него штраф 50 тыс. рублей", - отметил Григорьянц.

Матч ЦСКА – "Спартак" прошел в воскресенье и завершился со счетом 1:1.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ

Новости по теме

Спорт
ЧМ-2023 по хоккею пройдет в ПетербургеЧМ-2023 по хоккею пройдет в Петербурге
Как сообщают СМИ, об этом официально объявят в мае 2019 годаПодробнее
 "Севилья" разгромила "Реал" в чемпионате Испании по футболу"Севилья" разгромила "Реал" в чемпионате Испании по футболу
Экс-футболист "Спартака" Квинси Промес вышел на поле уже при счете 3:0 в пользу "Севильи"Подробнее
 "Монако" с Головиным в составе уступил "Анже" в чемпионате Франции"Монако" с Головиным в составе уступил "Анже" в чемпионате Франции
Полузащитник сборной России впервые вышел в стартовом составе новой команды, он отыграл полный матчПодробнее
 Хорват Лука Модрич признан футболистом года по версии ФИФАХорват Лука Модрич признан футболистом года по версии ФИФА
Серебряный призер ЧМ-2018 в России впервые стал обладателем соответствующей награды Международной федерации футболаПодробнее
ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в матче премьер-лигиЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в матче премьер-лиги
Спартаковцы вели в счете, но во втором тайме позволили сопернику отыгратьсяПодробнее
 "Зенит" выиграл у "Локомотива" в восьмом туре премьер-лиги"Зенит" выиграл у "Локомотива" в восьмом туре премьер-лиги
В общей сложности команды провели восемь головПодробнее
 ЦСКА - "Спартак". ОнлайнЦСКА - "Спартак". Онлайн
Во втором тайме московского дерби счет вновь стал равнымПодробнее
 Джошуа нокаутировал ПоветкинаДжошуа нокаутировал Поветкина
Британский боксер защитил свои чемпионские титулыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 26 сентября8 фото
26 сентября
Фотохроника 26 сентября
Очередь у магазина re:Store в Москве6 фото
26 сентября
Очередь у магазина re:Store в Москве
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГосдума приняла закон о пенсионной реформеВ РоссииВ Минтруде РФ опровергли сообщения об отказе от термина "инвалид"В миреПравительство Индии приняло окончательное решение о покупке С-400В миреАвстралия и Нидерланды признали итоги расследования крушения "Боинга" над ДонбассомВ РоссииУ бывшего губернатора Приморья появился вариант трудоустройстваВ РоссииПутин сменил глав трех регионов за вечер

Чемпионат Европы по футболу-2024 пройдет в Германии

Борьбу за право провести турнир Германия выиграла у Турции Подробнее

Американский стратегический беспилотник провел разведку у западных границ России

Выпавший в Москве град оказался снежной крупой

Полиция отпустила замминистра Заполярья без предъявления обвинения

ЧМ-2023 по хоккею пройдет в Петербурге

ЧМ-2023 по хоккею пройдет в ПетербургеКак сообщают СМИ, об этом официально объявят в мае 2019 года Подробнее

Рост ВВП США во II квартале был максимальным за 4 года

Глава казанского офиса "Открытия" объявлен в розыск по делу о краже 230 млн рублей

Мать сестер Хачатурян навестила их в следственном изоляторе

Комитет Сената США не поддержал частичную отмену санкций против парламентариев РФ

Обвиняемый в убийстве двух девушек в Петрозаводске сознался в еще одном преступлении

ЦСКА и "Спартак" оштрафованы на 550 тыс. рублей по итогам дерби

Против челябинских чиновников возбудили уголовное дело из-за мусорного коллапса

Против челябинских чиновников возбудили уголовное дело из-за мусорного коллапсаВ городе уже ввели режим ЧС из-за мусорных завалов Подробнее

Штормовой ветер повалил 70 деревьев в Петербурге

Силуанов и Борисов уступили место министрам в набсовете "Ростеха"

Суд подтвердил долг основателя "Донстроя" в размере 825 млн рублей

Правительство РФ в 2019 году предложит дополнительные меры по борьбе с бедностью

Петербургский международный юридический форум пройдет 14-18 мая 2019 года

Кабмин РФ подготовил директиву о продаже Deutsche Bahn доли РЖД в их СП с европейцами

Снаряд времен войны взорвался в бытовке завода "Кулон" в Петербурге

Пострадали четыре человека Подробнее

Росгвардия получила право эвакуировать суда-нарушители в районе Крымского моста

Удальцов пошутил о подготовке своих двойников к будущим акциям протеста

Врио губернатора Приморского края Кожемяко пойдет на выборы самовыдвиженцем

Кудрин рассказал о возможных изменениях в работе ЦСР

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179058833723364', params: { p1: 'byueh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');