ЦСКА и "Спартак" оштрафованы на 550 тыс. рублей по итогам дерби

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) решил оштрафовать московские ЦСКА и "Спартак" на общую сумму 550 тыс. рублей по итогам матча этих команд в восьмом туре чемпионата России.

"За скандирование оскорбительных выражений фанатами ЦСКА на клуб наложен штраф 50 тыс. рублей. За использование пиротехники ЦСКА оштрафован на 125 тыс. рублей", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит "Чемпионат".

"Спартаку" штраф 50 тыс. рублей за оскорбления. За использование пиротехники - 125 тыс. рублей. Два болельщика "Спартака" сидели на ограждении во время матча - штраф 50 тыс. рублей. Это штраф за неправомерное действие зрителей, создающих угрозу собственной жизни и здоровью. У "Спартака" были несогласованные баннеры - штраф 100 тыс. рублей. И один баннер содержал ненормативную лексику - за него штраф 50 тыс. рублей", - отметил Григорьянц.

Матч ЦСКА – "Спартак" прошел в воскресенье и завершился со счетом 1:1.