ЧМ-2023 по хоккею пройдет в Петербурге

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербург примет матчи чемпионата мира по хоккею в 2023 году, сообщает "Чемпионат".

Соответствующее решение было принято на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) на Мальте в четверг.

Официально об этом объявят в мае 2019 года.

Отмечается, что в 2024 году чемпионат мира пройдет в Чехии, в 2025г. – в Швеции.

В последний раз Россия принимала чемпионат мира по хоккею в 2016 году, матчи турнира проходили в Москве и Санкт-Петербурге. В 2018 году ЧМ проходил в датских Копенгагене и Хернинге, в 2019 пройдет в Братиславе и Кошице (Словакия), в 2020 – в Цюрихе и Лозанне (Швейцария), в 2021 – Минске (Белоруссия) и Риге (Латвия), в 2022 – в Хельсинки и Тампере (Финляндия).