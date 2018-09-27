"Енисею" разрешили сыграть со "Спартаком" в Красноярске

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) в виде исключения допустило стадион "Центральный" в Красноярске для проведения местной командой "Енисей" домашних матчей в чемпионате России среди команд премьер-лиги до конца 2018 года, говорится в сообщении РФС.

В частности, "Енисей" сможет сыграть в 10-м туре соревнования с московским "Спартаком" 7 октября в Красноярске, тогда как была перспектива перенести этот матч в российскую столицу.

В заявлении "Спартака" говорится, что клуб поддерживает решение, "так как многие поклонники красно-белых уже успели приобрести невозвратные авиабилеты в Красноярск, ориентируясь на предварительную информацию в СМИ".

"Понесенные ими убытки ударили бы по имиджу премьер-лиги, ее клубов и всего российского футбола", - говорится в заявлении

Ранее "Центральный" не получил необходимого статуса стадиона первой категории из-за отсутствия соответствующей системы СКУД (система контроля и управления доступом). В этой связи встреча могла пройти в Москве на "Открытие Арене" (в том случае, если бы клубы обменялись домашними матчами) или в Тюмени на резервном стадионе "Енисея".