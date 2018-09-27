Дубль Григоренко принес победу ЦСКА над "Спартаком" в матче КХЛ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - ЦСКА обыграл "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок, состоявшийся на "ЦСКА-Арене" в Москве в четверг, завершился со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Дубль на счету нападающего Михаила Григоренко. За "красно-белых" отличился форвард Александр Хохлачев.

Армейцы одержали пятую победу подряд. "Спартак" прервал серию из трех побед кряду.

В Западной конференции КХЛ ЦСКА после 11-ти матчей занимает четвертое место, набрав 16 очков. "Спартак" находится на шестой позиции с 12 баллами. Лидирует СКА, набравший после 10 поединков 16 очков.