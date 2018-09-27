"Крылья Советов" вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Самарские "Крылья Советов" вышли в 1/8 финала Олимп Кубка России по футболу.

В Тамбове самарский клуб добился победы над ФК "Тамбов" со счетом 2:1, забив победный мяч уже в овертайме.

Основное время матча закончилось вничью 1:1. На гол тамбовчанина Данилы Кленкина на 38-й минуте гости ответили точным ударом Никиты Чичерина (72-я минута). Окончательный счет установил Паул Антон, забивший гол на 95-й минуте.

В 1/8 финала Кубка России "Крылья Советов" встретятся с ФК "Краснодар".

Ранее в следующую стадию кубкового турнира вышли 13 клубов Российской премьер-лиги - "Оренбург", "Урал", "Арсенал" (Тула), "Ахмат", "Ростов", "Зенит", "Анжи", "Рубин", "Спартак", московские "Динамо" и "Локомотив", "Краснодар" и красноярский "Енисей". Лишь "Уфа" лишилась возможности продолжить борьбу за кубок, уступив в серии 11-метровых клубу из Футбольной национальной лиги "Нижний Новгород".

Еще один матч 1/16 финала Кубка России "Тюмень"- ЦСКА перенесен на 10 октября. Победитель этой пары встретится с ФК "Оренбург".