Спорт

СМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у Абрамовича

Речь идет о сооснователе Microsoft Поле Аллене, который уже владеет баскетбольным и футбольным клубами

СМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у Абрамовича
Пол Аллен (в центре)
Фото: Reuters

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Сооснователь Microsoft Пол Аллен заинтересован в покупке лондонского футбольного клуба "Челси" у россиянина Романа Абрамовича, сообщает The Sun.

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Отмечается, что Аллен уже пообщался на эту тему с футбольным агентом Пинхасом Захави, который является близким другом Абрамовича.

В настоящее время 65-летний американский бизнесмен Аллен является владельцем ФК "Сиэтл Саундерс", который представляет американскую лигу MLS, клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Портленд", команды "Сиэтл Сихокс", выступающей в американском футболе.

Как сообщалось, Абрамович рассматривает варианты продажи лондонского футбольного клуба "Челси" от 3 млрд фунтов стерлингов. Отмечалось, что он уже отклонил одно предложение о покупке футбольного клуба за 2,3 млрд фунтов.

В августе газета The Times сообщала о решении продать футбольный клуб "Челси". В Bloomberg пояснили, что основная причина продажи - реструктуризация активов на фоне возможных санкций со стороны США, и напомнили о проблемах с британской визой, которые возникли у Абрамовича весной, после чего бизнесмен получил израильский паспорт, позволяющий пребывать в Великобритании до 90 дней в течение полугода.

Роман Абрамович купил футбольный клуб "Челси" за 140 млн фунтов стерлингов (223 млн долларов в то время - ИФ) в 2003 году. До этого клуб не одерживал побед в национальных первенствах, ни в европейских соревнованиях. С 2003 по 2018 год клуб пять раз выигрывал чемпионат Англии, побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Отмечается, что прибыль "Челси" продемонстрировал лишь в 2014 году.

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Теги: футбол, ФК Челси, Роман Абрамович, Англия

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