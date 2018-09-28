Фигуристка Загитова установила три мировых рекорда на турнире в Германии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка в фигурном катании россиянка Алина Загитова стала победительницей международного турнира в Германии Nebelhorn Trophy.

Ее результат по оценкам за короткую и произвольную программы – 238,43 балла, что является новым мировым рекордом. При этом она установила рекорд мира в короткой (накануне) программе – 79,93 балла, а также в произвольной программе – 158,50 балла.

Как сообщалось, с сезона-2018/19 вводится новая шкала оценки выступления фигуристов. Чистоту исполнения спортсменом каждого элемента отныне будут оценивать по шкале от минус 5 до плюс 5 баллов, тогда как ранее эта шкала составляла от минус 3 до плюс 3 балла.

Предыдущие высшие достижения фигуристов обнулились. Алине Загитовой, выигравшей Олимпиаду-2018, принадлежал рекорд в короткой программе (оценка – 82,92 балла); Евгении Медведевой – в произвольной программе (160,46) и по сумме оценок в короткой и произвольной программах (241,31); спортивной паре Татьяна Волосожар/Максим Траньков принадлежал рекорд в короткой программе (84,17).