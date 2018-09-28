Главные новости
В миреВ Эстонии опровергли причастность Скрипаля к разоблачению российских шпионов в этой странеСпортСМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у АбрамовичаЭкономикаЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картам
Спорт

Сборная России победила Перу на Всемирной шахматной олимпиаде

Женская команда страны нанесла поражение Германии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Шахматисты сборной России добились победы над соперниками из Перу в матче пятого тура проходящей в Батуми Всемирной шахматной олимпиады.

Результат встречи – 3:1 в пользу россиян. Победой завершили свои партии Сергей Карякин и Владимир Крамник, игравшие белыми фигурами, вничью – Ян Непомнящий и Никита Витюгов, которые играли черными.

Таким образом, в активе сборной России теперь четыре победы и одно поражение (накануне россияне уступили Польше), команда набрала восемь очков по исходам матчей и 14 – по результатам партий. С такими показателями сборная России занимает 18-е место при 185 командах.

Во главе турнирной таблицы – сборные Азербайджана и Польши, у которых по 10 очков (16 по результатам партий).

В свою очередь, в женском турнире команда России победила Германию – 3,5:2,5. Партии выиграли Анна Костенюк, Валентина Гунина (играли белыми) и Александра Горячкина (черными), вничью сыграла Ольга Гиря (черными).

У сборной России четыре победы, одно поражение, восемь очков (15,5 по партиям), команда занимает восьмое место в турнирной таблице. Лидирует США – 10 (15,5) очков. В женском турнире выступает 151 команда.

Всемирная шахматная олимпиада проходит в 43-й раз, команды, выступающие в ней, должны провести по 11 матчей. Последний тур запланирован на 5 октября.

Мужской турнир в рамках олимпиады чаще всего выигрывала сборная СССР - 18 раз. По шесть раз победителями становились Россия и США. Женский турнир чаще всего выигрывала команда СССР - 11 раз. Пятикратным чемпионом является Китай, четырехкратным - Грузия, трехкратным - Россия.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: шахматы, Грузия, Батуми, Всемирная шахматная олимпиада
Спорт
Фигуристка Загитова установила три мировых рекорда на турнире в ГерманииФигуристка Загитова установила три мировых рекорда на турнире в Германии
C сезона-2018/19 вводится новая шкала оценки выступления фигуристовПодробнее
 СМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у АбрамовичаСМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у Абрамовича
Речь идет о сооснователе Microsoft Поле Аллене, который уже владеет баскетбольным и футбольным клубамиПодробнее
 Дубль Григоренко принес победу ЦСКА над "Спартаком" в матче КХЛДубль Григоренко принес победу ЦСКА над "Спартаком" в матче КХЛ
Армейцы одержали пятую победу подрядПодробнее
 Чемпионат Европы по футболу-2024 пройдет в ГерманииЧемпионат Европы по футболу-2024 пройдет в Германии
Борьбу за право провести турнир Германия выиграла у ТурцииПодробнее
ЧМ-2023 по хоккею пройдет в ПетербургеЧМ-2023 по хоккею пройдет в Петербурге
Как сообщают СМИ, об этом официально объявят в мае 2019 годаПодробнее
 "Севилья" разгромила "Реал" в чемпионате Испании по футболу"Севилья" разгромила "Реал" в чемпионате Испании по футболу
Экс-футболист "Спартака" Квинси Промес вышел на поле уже при счете 3:0 в пользу "Севильи"Подробнее
 "Монако" с Головиным в составе уступил "Анже" в чемпионате Франции"Монако" с Головиным в составе уступил "Анже" в чемпионате Франции
Полузащитник сборной России впервые вышел в стартовом составе новой команды, он отыграл полный матчПодробнее
 Хорват Лука Модрич признан футболистом года по версии ФИФАХорват Лука Модрич признан футболистом года по версии ФИФА
Серебряный призер ЧМ-2018 в России впервые стал обладателем соответствующей награды Международной федерации футболаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Фотохроника 26 сентября8 фото
26 сентября
Фотохроника 26 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Эстонии опровергли причастность Скрипаля к разоблачению российских шпионов в этой странеСпортСМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у АбрамовичаЭкономикаЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картамВ РоссииВ Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"В РоссииВ России собрались изменить формулу расчета пенсийВ РоссииВ результате прорыва трубы в кафе в Петербурге погибли два человека

В США впервые разбился новейший истребитель F-35

Стоимость упавшего самолета оценивается в $115,5 млн Подробнее

Facebook нашла уязвимость, открывавшую доступ к данным 50 млн аккаунтов соцсети

Facebook нашла уязвимость, открывавшую доступ к данным 50 млн аккаунтов соцсетиВ компании считают, что хакеры могли получить данные благодаря ошибке в функции просмотра страницы от имени других пользователей Подробнее

Пропавшая уральская журналистка нашлась

С ней все в порядке Подробнее

Что произошло за день: пятница, 28 сентября

Кремле прокомментировал последние публикации по "делу Скрипалей", Сирия вслед за С-300 попросила С-400, Загитова установила сразу три рекорда Подробнее

Бывший командир Чепиги прокомментировал расследование о нем

Военнослужащий усомнился, что полковника и Героя России отправили на отравление Сергея Скрипаля Подробнее

Сборная России победила Перу на Всемирной шахматной олимпиаде

Женская команда страны нанесла поражение Германии Подробнее

США попытаются отобрать у Huawei проект интернет-сети в Папуа - Новой Гвинее

"Роснефть" и "Сахалин-1" урегулировали вне суда спор о перетоках нефти

По данным источника, консорциум "Сахалин-1" согласился выплатить "Роснефти" $230 млн Подробнее

Рубль ускорил рост к бивалютной корзине вечером в пятницу

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179058833723364', params: { p1: 'byueh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');