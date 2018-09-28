Сборная России победила Перу на Всемирной шахматной олимпиаде

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Шахматисты сборной России добились победы над соперниками из Перу в матче пятого тура проходящей в Батуми Всемирной шахматной олимпиады.

Результат встречи – 3:1 в пользу россиян. Победой завершили свои партии Сергей Карякин и Владимир Крамник, игравшие белыми фигурами, вничью – Ян Непомнящий и Никита Витюгов, которые играли черными.

Таким образом, в активе сборной России теперь четыре победы и одно поражение (накануне россияне уступили Польше), команда набрала восемь очков по исходам матчей и 14 – по результатам партий. С такими показателями сборная России занимает 18-е место при 185 командах.

Во главе турнирной таблицы – сборные Азербайджана и Польши, у которых по 10 очков (16 по результатам партий).

В свою очередь, в женском турнире команда России победила Германию – 3,5:2,5. Партии выиграли Анна Костенюк, Валентина Гунина (играли белыми) и Александра Горячкина (черными), вничью сыграла Ольга Гиря (черными).

У сборной России четыре победы, одно поражение, восемь очков (15,5 по партиям), команда занимает восьмое место в турнирной таблице. Лидирует США – 10 (15,5) очков. В женском турнире выступает 151 команда.

Всемирная шахматная олимпиада проходит в 43-й раз, команды, выступающие в ней, должны провести по 11 матчей. Последний тур запланирован на 5 октября.

Мужской турнир в рамках олимпиады чаще всего выигрывала сборная СССР - 18 раз. По шесть раз победителями становились Россия и США. Женский турнир чаще всего выигрывала команда СССР - 11 раз. Пятикратным чемпионом является Китай, четырехкратным - Грузия, трехкратным - Россия.