Хоккеист ЦСКА Пашнин отметил вклад "Бесценной лиги" в историю КХЛ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Защитник московского хоккейного клуба ЦСКА Михаил Пашнин выразил высокое мнение о проекте "Бесценная лига", который действует в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Болельщики постоянно поддерживают игроков. Нам очень важно знать и видеть, что именно сейчас за нас болеют тысячи людей на трибунах и сотни тысяч у экранов телевизоров. Ты всегда чувствуешь поддержку и транслируемые болельщиками эмоции и благодаря этому постоянно идешь вперед. Хорошо, что есть традиция "Бесценная Лига", которая помогает оценить вклад болельщиков в игру и делает это так здорово", - сказал Пашнин журналистам.

Накануне, во время московского дерби между командами ЦСКА и "Спартак" состоялась очередная встреча медиа-клуба "Бесценной лиги". Эту встречу, помимо Пашнина, посетили известные актеры – Павел Деревянко, Артем Ткаченко, Тимур Еремеев. Игра вызвала у них большой интерес, о чем свидетельствовала их реакция на происходящие на льду "Арены ЦСКА" события.

Кроме того, среди почетных гостей клуба были Бесценный Болельщик Софья Морозова и ее тетя Валентина Сергеева. В прошлом сезоне Софья получила статус Бесценного Болельщика среди поклонников ЦСКА и разделила награду с голкипером красно-синих Ильей Сорокиным. В этом году Софья продолжает участвовать в "Бесценной Лиге".

"Мне очень повезло оказаться на таком мероприятии, познакомиться с игроком Михаилом Пашниным. На матч я пришла с тетей. Всех своих родных и друзей я уже приобщила к хоккею. С сестрой мы даже решили, что мой годовалый племянник, когда подрастет, будет заниматься хоккеем", - сказала Софья Морозова.

"В прошлом сезоне было столько всего: и Бесценный Трофей, и Бесценная Тренировка. Это было незабываемо! Меня переполняют эмоции, хочу повторить свой прошлогодний успех! Спасибо Mastercard и "Бесценной Лиге" за исполнение заветной мечты и бесценные моменты", - отметила она.

"Бесценная лига" проводит свои акции совместно с Континентальной хоккейной лигой и официальным партнером КХЛ компанией Mastercard.

В рамках традиции "Бесценная Лига" каждый месяц в течение сезона КХЛ-2018/19 самые активные болельщики, принимая участие в голосовании, помимо обычных призов, также получат шанс выиграть уникальные призы. "Участник, который станет лидером по количеству голосов в общем рейтинге, получит шанс посмотреть хоккейный матч своего любимого клуба из комментаторской кабины", - сообщили организаторы проекта.

Стать участниками "Бесценной лиги" могут совершеннолетние граждане стран-участниц Чемпионата КХЛ: России, Беларуси, Казахстана, Китая.

Матч ЦСКА – "Спартак" вызвал если не аншлаг, то почти переполненные трибуны. Хоккеисты ЦСКА повели в счете в первом периоде, вскоре удвоили счет. Однако в третьем периоде позволили сопернику отыграть один гол. Так возродилась интрига в игре, но сравнять счет "Спартаку" все же не удалось.

В составе ЦСКА дубль на счету нападающего Михаила Григоренко. За "красно-белых" отличился форвард Александр Хохлачев.

Армейцы одержали пятую победу подряд. "Спартак" прервал серию из трех побед кряду.