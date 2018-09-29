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Центральные набережные Москвы закроют на время эстафеты огня Всемирной зимней универсиады

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В связи с проведением в субботу московского регионального этапа эстафеты огня XXIX зимней универсиады 2019 года ряд набережных в центре города временно перекроют для проезда транспорта, в том числе общественного, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения.

Так, с 16:00 до 19:00 29 сентября нельзя будет проехать по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным. Кроме того, с 12:00 до 19:00 перекроют для проезда Москворецкую улицу.

По сообщению организаторов эстафеты, Москва первой в России встретит огонь универсиады, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Общая протяженность маршрута составит 7,5 км. Эстафета огня стартует в Большом амфитеатре парка "Зарядье" в 16:30, завершится на Фестивальной аллее комплекса "Лужники", где в 18:00 начнется большой концерт.

Огонь универсиады в Москве пронесут более 50 факелоносцев, среди которых множество олимпийских чемпионов.

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Теги: Москва, Универсиада

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