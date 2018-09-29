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Спорт Российская премьер-лига-2018/19

"Урал" нанес поражение "Арсеналу" в матче девятого тура премьер-лиги

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты екатеринбургского "Урала" одержали победу над тульским "Арсеналом" в матче девятого тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге в субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Урала". Оба гола в его составе провел Александр Панюков – на 63-й и 84-й минутах. Хозяева находились в роли отыгрывающихся, после того, как игрок "Арсенала" Сергей Ткачев на 27-й минуте открыл счет.

"Урал" сейчас занимает шестое место (11 очков), "Арсенал" – на 11-м месте (9 баллов).

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Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ
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