Финн Боттас выиграл квалификацию Гран-при России "Формулы-1"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Финский гонщик Валттери Боттас, выступающий за команду Mercedes, показал лучшее время в квалификационных заездах в рамках Гран при России в Сочи, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон. Третьим стал немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Россиянин Сергей Сироткин, защищающий цвета Williams, показал 18-е время.

Гонка в рамках Гран-при России пройдет в Сочи 30 сентября.

В личном зачете чемпионата сейчас лидирует Хэмилтон, в его активе 381 очко в личном зачете, что на 40 баллов больше чем у идущего вторым Феттеля. На третьем месте – финн Кими Райкконен (Ferrari), 174 очка.

Сироткин занимает последнее, 20-е место (1 балл).

В Кубке конструкторов лидирует Mercedes (415), на втором месте идет Ferrari (390), на третьем – Red Bull (248). Команда Williams – на последнем, 10-м месте (7).

Гран-при России "Формулы-1" традиционно проводится в Сочи на "Сочи Автодроме". Самая современная в РФ гоночная трасса проходит через Олимпийский парк. Впервые гонка здесь прошла в 2014 году.

Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2020 годы. В 2017 году контракт был продлен до 2025 года.