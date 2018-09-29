"Локомотив" победил "Ахмат" в матче премьер-лиги

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Локомотива" обыграли "Ахмат" в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок, состоявшийся в субботу в Москве на "РЖД Арене", завершился со счетом 2:0 в пользу действующих чемпионов России. Сначала мяч на 81-й минуте забил Мануэл Фернандеш. Затем на последних секундах отличился Рифат Жемалетдинов.

"Железнодорожники" набрали 12 очков и в турнирной таблице поднялись с 12-го места на шестое. Грозненцы с 11-ю баллами делят 7-10 места с "Уралом", "Оренбургом" и "Рубином".