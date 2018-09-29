Глава ассоциации увидел в турнире по самбо в Британии шанс наладить отношения с РФ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Развитие самбо и проведение турниров в Великобритании поможет нормализовать отношения с Россией, заявил "Интерфаксу" президент Ассоциации стран самбо Содружества Майкл Уинн-Паркер.

"Уверен, что самбо сможет стать мостом дружбы между Россией и Великобританией", - сказал он во время Кубка Президента по самбо в североирландском городе Баллимина в субботу.

"Международная федерация самбо много делает для развития такого замечательного вида единоборств как самбо в Великобритании. Ежегодно здесь проходит Кубок Президента, что повышает интерес британцев к этому необычному для нас спорту, который зародился в далёкой России. Турнир проходит при поддержке международной федерации и российской компании "Роснефть" и с каждым годом количество его участников растет, а значит, самбо приобретает все больше поклонников в Великобритании", - добавил он.

Кубок Президента по самбо состоялся 29 сентября в североирландском городе Баллимина. Организаторами выступили Ассоциация самбо стран содружества совместно с Британской федерацией самбо и Международной федерацией самбо.

Победителями стали самбисты команды России.

Второе место завоевала объединенная команда США и Канады. Третье место разделили сборные Камеруна и Северной Ирландии.

В боевом самбо спортсмены выступали в личном зачёте. В весовой категории до 62 кг победил россиянин Александр Донцов. В категории до 74 кг победил Адам Талгиев, также представляющий РФ. В весе до 82 кг лучшим стал Бертран Батамаг из Камеруна, а в весе до 100 кг не было равных ещё одному представителю Камеруна Майклу Чаму.

Организаторами соревнования выступили Ассоциация самбо стран содружества совместно с Британской федерацией самбо и Международной федерацией самбо.

В спортивном самбо в командном зачёте выступили команды из Англии, Шотландии, Северной Ирландии, Франции, Голландии, Камеруна, также выступит объединенная команда США и Канады. Россию представила сборная из Санкт-Петербурга.

В боевом самбо сразились представители таких стран, как Тринидад и Тобаго, Россия, США, Англия, Франция, Нидерланды, Камерун.

Турнир проводится в Великобритании с 2014 года.