Сироткин прокомментировал предстоящее соперничество с Квятом в "Формуле-1"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российский гонщик Сергей Сироткин, защищающий цвета Williams, порадовался возвращению россиянина Даниила Квята в Toro Rosso, в составе которого тот возобновит выступления в "Формуле-1" со следующего сезона.

"Я, безусловно, по- человечески очень рад за Даню (Даниил Квят – ИФ). Он, безусловно, заслужил еще один шанс. А что касается соперничества… Когда ты борешься с соперником, то тебе неважно кто сидит в другой машине, ты пытаешься сделать максимум что есть у тебя и добиться максимально возможного результата", - сказал "Интерфаксу" перед стартом Гран-при России в Сочи.

Кроме того, он отметил поддержку болельщиков, несмотря на то, что занимает последнее место в чемпионате.1

"Статус аутсайдера случился не в этот уикенд. Это итоги, которые были весь сезон. К сожалению, мы уже все смирились с очень непростой ситуацией, выбраться из которой не совсем так просто. Это конечно не самое приятное ощущение", - сказал он.

Он отметил, что, несмотря на его статус аутсайдера, большинство болельщиков поддерживают его.

"Дебют на гонке в Сочи – это такое двоякое впечатление, потому что перед сезоном у нас были совсем другие ожидания, и никто совсем не предполагал, что мы окажемся там, где мы оказались", - подчеркнул российский гонщик.

"Но, несмотря на то, что мы, по сути, самая медленная команда чемпионата, учитывая то, какую работу мы проделали и справлялись с глобальными проблемами, я лично доволен тем, как я с этим справился и то, как мы справились с этим в целом как команда не в простой ситуации. Поэтому я очень доволен сезоном, если забыть про результаты", - поделился впечатлениями спортсмен.

Для Сироткина сезон-2018 – дебютный в "Формуле-1" в качестве боевого пилота.

Гонка в рамках Гран-при России пройдет в Сочи 30 сентября.

В личном зачете чемпионата сейчас лидирует Хэмилтон, в его активе 381 очко в личном зачете, что на 40 баллов больше чем у идущего вторым Феттеля. На третьем месте – финн Кими Райкконен (Ferrari), 174 очка.

Сироткин занимает последнее, 20-е место (1 балл).

В Кубке конструкторов лидирует Mercedes (415), на втором месте идет Ferrari (390), на третьем – Red Bull (248). Команда Williams – на последнем, 10-м месте (7).

Гран-при России "Формулы-1" традиционно проводится в Сочи на "Сочи Автодроме". Самая современная в РФ гоночная трасса проходит через Олимпийский парк. Впервые гонка здесь прошла в 2014 году.

Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2020 годы. В 2017 году контракт был продлен до 2025 года.