Спорт

Сироткин прокомментировал предстоящее соперничество с Квятом в "Формуле-1"

Спортсмен также оценил свое выступление в дебютном сезоне в "Королевских гонках"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российский гонщик Сергей Сироткин, защищающий цвета Williams, порадовался возвращению россиянина Даниила Квята в Toro Rosso, в составе которого тот возобновит выступления в "Формуле-1" со следующего сезона.

СпортРоссиянин Квят вновь будет выступать за Toro Rosso в "Формуле-1"Россиянин Квят вновь будет выступать за Toro Rosso в "Формуле-1"Читать подробнее

"Я, безусловно, по- человечески очень рад за Даню (Даниил Квят – ИФ). Он, безусловно, заслужил еще один шанс. А что касается соперничества… Когда ты борешься с соперником, то тебе неважно кто сидит в другой машине, ты пытаешься сделать максимум что есть у тебя и добиться максимально возможного результата", - сказал "Интерфаксу" перед стартом Гран-при России в Сочи.

Кроме того, он отметил поддержку болельщиков, несмотря на то, что занимает последнее место в чемпионате.1

"Статус аутсайдера случился не в этот уикенд. Это итоги, которые были весь сезон. К сожалению, мы уже все смирились с очень непростой ситуацией, выбраться из которой не совсем так просто. Это конечно не самое приятное ощущение", - сказал он.

Он отметил, что, несмотря на его статус аутсайдера, большинство болельщиков поддерживают его.

"Дебют на гонке в Сочи – это такое двоякое впечатление, потому что перед сезоном у нас были совсем другие ожидания, и никто совсем не предполагал, что мы окажемся там, где мы оказались", - подчеркнул российский гонщик.

"Но, несмотря на то, что мы, по сути, самая медленная команда чемпионата, учитывая то, какую работу мы проделали и справлялись с глобальными проблемами, я лично доволен тем, как я с этим справился и то, как мы справились с этим в целом как команда не в простой ситуации. Поэтому я очень доволен сезоном, если забыть про результаты", - поделился впечатлениями спортсмен.

СпортФинн Боттас выиграл квалификацию Гран-при России "Формулы-1"Читать подробнее

Для Сироткина сезон-2018 – дебютный в "Формуле-1" в качестве боевого пилота.

Гонка в рамках Гран-при России пройдет в Сочи 30 сентября.

В личном зачете чемпионата сейчас лидирует Хэмилтон, в его активе 381 очко в личном зачете, что на 40 баллов больше чем у идущего вторым Феттеля. На третьем месте – финн Кими Райкконен (Ferrari), 174 очка.

Сироткин занимает последнее, 20-е место (1 балл).

В Кубке конструкторов лидирует Mercedes (415), на втором месте идет Ferrari (390), на третьем – Red Bull (248). Команда Williams – на последнем, 10-м месте (7).

Гран-при России "Формулы-1" традиционно проводится в Сочи на "Сочи Автодроме". Самая современная в РФ гоночная трасса проходит через Олимпийский парк. Впервые гонка здесь прошла в 2014 году.

Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2020 годы. В 2017 году контракт был продлен до 2025 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: автоспорт, Формула-1, Сергей Сироткин

Новости по теме

Спорт
"Локомотив" победил "Ахмат" в матче премьер-лиги"Локомотив" победил "Ахмат" в матче премьер-лиги
Действующие чемпионы России провели голы на исходе игрыПодробнее
 Россиянин Квят вновь будет выступать за Toro Rosso в "Формуле-1"Россиянин Квят вновь будет выступать за Toro Rosso в "Формуле-1"
В 2019 году он будет выступать за эту команду вместо француза Пьера ГаслиПодробнее
 Криштиану Роналду обвинили в изнасилованииКриштиану Роналду обвинили в изнасиловании
Футболист будет судиться с немецким журналом за сообщения о своей частной жизниПодробнее
 Фигуристка Загитова установила три мировых рекорда на турнире в ГерманииФигуристка Загитова установила три мировых рекорда на турнире в Германии
C сезона-2018/19 вводится новая шкала оценки выступления фигуристовПодробнее
СМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у АбрамовичаСМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у Абрамовича
Речь идет о сооснователе Microsoft Поле Аллене, который уже владеет баскетбольным и футбольным клубамиПодробнее
 Дубль Григоренко принес победу ЦСКА над "Спартаком" в матче КХЛДубль Григоренко принес победу ЦСКА над "Спартаком" в матче КХЛ
Армейцы одержали пятую победу подрядПодробнее
 Чемпионат Европы по футболу-2024 пройдет в ГерманииЧемпионат Европы по футболу-2024 пройдет в Германии
Борьбу за право провести турнир Германия выиграла у ТурцииПодробнее
 ЧМ-2023 по хоккею пройдет в ПетербургеЧМ-2023 по хоккею пройдет в Петербурге
Как сообщают СМИ, об этом официально объявят в мае 2019 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 28 сентября6 фото
28 сентября
Фотохроника 28 сентября
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЦунами в Индонезии унесло жизни более 800 человекВ миреГлава МВД США допустил применение морской блокады против РФКультураВ США скончался исполнитель блюза Отис РашВ миреВ Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ России "Николай Фильченков"ЭкономикаИлон Маск уйдет с поста председателя совета директоров TeslaВ РоссииКозак анонсировал болид российского производства для "Формулы-1"

Ким Чен Ын подарил южнокорейскому президенту двух охотничьих собак

Ким Чен Ын подарил южнокорейскому президенту двух охотничьих собакСеверокорейская сторона передала животных с тремя килограммами корма "в качестве помощи для их адаптации" Подробнее

Сироткин прокомментировал предстоящее соперничество с Квятом в "Формуле-1"

Спортсмен также оценил свое выступление в дебютном сезоне в "Королевских гонках" Подробнее

Московские фонтаны прекратят работу 1 октября

В Иракском Курдистане выберут парламент

Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации 85 экстремистов

В октябре открывается международный фестиваль духовой музыки BRASS DAYS

Митинг против пенсионной реформы прошел в Омске

Цунами в Индонезии унесло жизни более 800 человек

Цунами в Индонезии унесло жизни более 800 человекКак сообщают СМИ со ссылкой на вице-президента страны, число жертв может возрасти до нескольких тысяч Подробнее

В США скончался исполнитель блюза Отис Раш

В США скончался исполнитель блюза Отис РашМузыкант умер в возрасте 84 лет из-за осложнений после перенесенного инсульта, сообщили СМИ Подробнее

Дома обанкротившегося Urban Group в Подмосковье пообещали ввести за три года

В Москву пришли первые заморозки

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 сентября

Угроза морской блокады РФ и планы создания российского болида "Формулы 1" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179058833723364', params: { p1: 'byueh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');