Путин приехал на гонки сочинского этапа ЧМ "Формулы-1"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин приехал в воскресенье на "Сочи Автодром", где проходят гонки чемпионата мира "Формула-1".

У входа на автодром главу государства встретили руководители "Формулы-1", в том числе почетный президент Берни Экклстоун, спортивный директор Росс Браун и управляющий директор Чейз Кэри, а также вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Вместе они проследовали в ложу, чтобы понаблюдать за гонками.

Российский этап "Формулы-1" проходит в Сочи с 27 по 30 сентября.