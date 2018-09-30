Спорт

Путин приехал на гонки сочинского этапа ЧМ "Формулы-1"

Есть обновление от 15:43

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин приехал в воскресенье на "Сочи Автодром", где проходят гонки чемпионата мира "Формула-1".

СпортСироткин прокомментировал предстоящее соперничество с Квятом в "Формуле-1"Читать подробнее

У входа на автодром главу государства встретили руководители "Формулы-1", в том числе почетный президент Берни Экклстоун, спортивный директор Росс Браун и управляющий директор Чейз Кэри, а также вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Вместе они проследовали в ложу, чтобы понаблюдать за гонками.

Российский этап "Формулы-1" проходит в Сочи с 27 по 30 сентября.

Гран-при России "Формулы-1" традиционно проводится в Сочи на "Сочи Автодроме". Самая современная в РФ гоночная трасса проходит через Олимпийский парк. Впервые гонка здесь прошла в 2014 году.

Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2020 годы. В 2017 году контракт был продлен до 2025 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: автоспорт, Формула-1, Сочи, Владимир Путин

Новости по теме

Спорт
"Локомотив" победил "Ахмат" в матче премьер-лиги"Локомотив" победил "Ахмат" в матче премьер-лиги
Действующие чемпионы России провели голы на исходе игрыПодробнее
 Россиянин Квят вновь будет выступать за Toro Rosso в "Формуле-1"Россиянин Квят вновь будет выступать за Toro Rosso в "Формуле-1"
В 2019 году он будет выступать за эту команду вместо француза Пьера ГаслиПодробнее
 Криштиану Роналду обвинили в изнасилованииКриштиану Роналду обвинили в изнасиловании
Футболист будет судиться с немецким журналом за сообщения о своей частной жизниПодробнее
 Фигуристка Загитова установила три мировых рекорда на турнире в ГерманииФигуристка Загитова установила три мировых рекорда на турнире в Германии
C сезона-2018/19 вводится новая шкала оценки выступления фигуристовПодробнее
СМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у АбрамовичаСМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у Абрамовича
Речь идет о сооснователе Microsoft Поле Аллене, который уже владеет баскетбольным и футбольным клубамиПодробнее
 Дубль Григоренко принес победу ЦСКА над "Спартаком" в матче КХЛДубль Григоренко принес победу ЦСКА над "Спартаком" в матче КХЛ
Армейцы одержали пятую победу подрядПодробнее
 Чемпионат Европы по футболу-2024 пройдет в ГерманииЧемпионат Европы по футболу-2024 пройдет в Германии
Борьбу за право провести турнир Германия выиграла у ТурцииПодробнее
 ЧМ-2023 по хоккею пройдет в ПетербургеЧМ-2023 по хоккею пройдет в Петербурге
Как сообщают СМИ, об этом официально объявят в мае 2019 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 28 сентября6 фото
28 сентября
Фотохроника 28 сентября
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЦунами в Индонезии унесло жизни более 800 человекВ миреКим Чен Ын подарил южнокорейскому президенту двух охотничьих собакКультураВ США скончался исполнитель блюза Отис РашВ миреГлава МВД США допустил применение морской блокады против РФЭкономикаИлон Маск уйдет с поста председателя совета директоров TeslaВ РоссииКозак анонсировал болид российского производства для "Формулы-1"

Песков рассказал об отдыхе Путина в тайге в Хакасии

"Зенит" в большинстве уступил "Анжи" в матче премьер-лиги

Это первое поражение нынешнего лидера чемпионата России Подробнее

ЕС выделит 1,5 млн евро помощи для пострадавших от землетрясения в Индонезии

Хэмилтон выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Россиянин Сироткин занял 18-е место Подробнее

Путин приехал на гонки сочинского этапа ЧМ "Формулы-1"

Премьер Армении не исключил проведение выборов в парламент в этом году

В Якутии начали поиск прохода к ущелью, где возможно находится пилот аварийного вертолета

Боевики начали покидать буферную зону на северо-западе Сирии

Трое детей погибли при взрыве мины у блокпоста на окраине Горловки

Ким Чен Ын подарил южнокорейскому президенту двух охотничьих собак

Ким Чен Ын подарил южнокорейскому президенту двух охотничьих собакСеверокорейская сторона передала животных с тремя килограммами корма "в качестве помощи для их адаптации" Подробнее

Сироткин прокомментировал предстоящее соперничество с Квятом в "Формуле-1"

Спортсмен также оценил свое выступление в дебютном сезоне в "Королевских гонках" Подробнее

Московские фонтаны прекратят работу 1 октября

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179058833723364', params: { p1: 'byueh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');