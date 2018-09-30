Путин приехал на гонки сочинского этапа ЧМ "Формулы-1"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин приехал в воскресенье на "Сочи Автодром", где проходят гонки чемпионата мира "Формула-1".
У входа на автодром главу государства встретили руководители "Формулы-1", в том числе почетный президент Берни Экклстоун, спортивный директор Росс Браун и управляющий директор Чейз Кэри, а также вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Вместе они проследовали в ложу, чтобы понаблюдать за гонками.
Российский этап "Формулы-1" проходит в Сочи с 27 по 30 сентября.
Гран-при России "Формулы-1" традиционно проводится в Сочи на "Сочи Автодроме". Самая современная в РФ гоночная трасса проходит через Олимпийский парк. Впервые гонка здесь прошла в 2014 году.
Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2020 годы. В 2017 году контракт был продлен до 2025 года.