Хэмилтон выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Британец Льюис Хэмилтон, защищающий цвета команды Mercedes, стал победителем Гран-при России, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял финн Валттери Боттас (Mercedes), третьим финишировал немец Себастьян Феттель (Ferrari).

Российский гонщик Сергей Сироткин, защищающий цвета Williams, занял 18-е место.

BREAKING: Lewis Hamilton WINS in Russia to claim his third straight race victory! 🏁🏆 #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/VUoBD7V0aC — Formula 1 (@F1) September 30, 2018

Хэмилтон укрепил лидерство в личном зачете, в его активе 306 баллов. На втором месте идет Феттель (256), на третьем - Боттас (189). Сироткин - на последнем, 20-м месте (1).

В Кубке конструкторов лидирует Mercedes (495), на втором месте идет Ferrari (442), на третьем - Red Bull (292).

Гран-при России "Формулы-1" традиционно проводится в Сочи на "Сочи Автодроме". Самая современная в РФ гоночная трасса проходит через Олимпийский парк. Впервые гонка здесь прошла в 2014 году.

Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2020 годы. В 2017 году контракт был продлен до 2025 года.

Хэмилтон выигрывал Гран-при России три раза, по разу победителями становились Боттас и немец Нико Росберг из Mercedes. Таким образом, Гран-при России выигрывали гонщики только команды Mercedes.