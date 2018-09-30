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Спорт Российская премьер-лига-2018/19

"Зенит" в большинстве уступил "Анжи" в матче премьер-лиги

Это первое поражение нынешнего лидера чемпионата России

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Лидер чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" потерпел поражение от одного из аутсайдеров, махачкалинского "Анжи" в матче девятого тура премьер-лиги.

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Встреча, прошедшая на поле "Анжи" в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу махачкалинцев.

На 47-й минуте Клаудио Маркизио вывел "Зенит" вперед. На 71-й минуте футболист "Анжи" Андрес Понсе сравнял счет на 83-й Владислав Кулик, реализовав пенальти, сделал счет 2:1 в пользу дагестанской команды.

При этом "Анжи" доигрывал матч в меньшинстве: на 76-й минуте вторую желтую карточку, приведшую к удалению, получил Дмитрий Белоруков.

Таким образом, "Зенит" впервые проиграл в нынешнем чемпионате, однако запас прочности позволил ему сохранить лидерство в турнирной таблице. У команды 22 очка, она на шесть баллов опережает команды "Краснодар" (имеет игру в запасе) и ЦСКА.

У "Анжи" девять очков, команда поднялась на 12-е место.

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Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ

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