Путин поздравил Хэмилтона с победой на Гран-при России "Формулы-1"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин наградил победителя гонки 16-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при России в Сочи Льюиса Хэмилтона.

Глава государства ежегодно присутствует на российском этапе Больших призов.

Перед церемонией награждения Путин кратко пообщался с Хэмилтоном в зоне ожидания, где поздравил его с победой.

Это уже пятая гонка подряд, в которой побеждает пилот команды Mercedes.

Кроме Хэмилтона, победителями Гран-при России становились Валттери Боттас и Нико Росберг.

Второе место в Гран-при России в этом году завоевал гонщик Mercedes Боттас, третье - гонщик команды Ferrari Себастьян Феттель.

Российский гонщик Сергей Сироткин, выступающий за Williams, пришел к финишу 18-м.

Гран-при России "Формулы-1" проходит на "Сочи Автодроме" 28-30 сентября.

Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов гонок "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2025 годы.