Хэмилтон предложил изменить движение на трассе "Сочи Автодром" в обратную сторону

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Победитель Гран-при России "Формулы- 1" 2018 года британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes считает, что движение на трассе "Сочи Автодром" необходимо изменить в обратную сторону.

"Трасса в Сочи, несмотря на то, что она очень хорошая, имеет специфическую особенность", - сказал Хэмилтон на итоговой пресс-конференции Гран-при России "Формулы-1" в Сочи в воскресенье.

Он отметил, что "первые два сектора являются более быстрыми для движения".

"К третьему сектору во время автодвижения перегревается резина и невозможно достичь одной целой четыре десятых секунды, которая требуется для разгона. Поэтому, возможно, имеет смысл запустить движение в обратную сторону, то есть двигаться в обратном направлении", - подчеркнул лидер гонки.

Хэмилтон стал победителем Гран-при России "Формулы -1". Второе место у гонщика Mercedes финна Вальттери Боттаса, третье – у пилота Ferrari немца Себастьяна Феттеля.

Российский гонщик Сергей Сироткин, выступающий за Williams, пришел к финишу 18-м.

Гран-при России "Формулы -1" проходит на Сочи Автодроме. 53 круга по 5848 метров = 309.745 км. Максимальная скорость – 343 км/ч, средняя скорость – 210 км/ч. С полностью нажатой педалью газа гонщики раньше проезжали 56% дистанции круга. Время на торможении – 10% круга. 12 зон торможения. Износ тормозов – средний. Расход топлива высокий.

Гран-при России "Формулы-1" в 2018 году проходит в Сочи с 28 по 30 сентября. Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1"" предусматривает проведение этапов гонок Гран-При России ежегодно с 2014 по 2025 годы.