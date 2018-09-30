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Джон Терри приехал на матч "Спартак" – "Ростов"

Ранее сообщалось, что "Спартак" хотел подписать с экс-защитником "Челси" контракт, но англичанин от перехода в последний момент отказался

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Бывший защитник лондонского ФК "Челси" и сборной Англии по футболу Джон Терри решил посетить матч девятого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и командой "Ростов" (Ростов-на-Дону), сообщает пресс-служба столичного клуба.

О подробностях визита Терри в Москву не говорится.

Матч "Спартак" - "Ростов" пройдет на стадионе "Открытие Арена" в Москве и стартует в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что с Джоном Терри вел переговоры московский "Спартак", футболист успешно прошел медобследование для российского клуба. Но вскоре Терри в своем инстаграме поблагодарил "Спартак" за внимание, похвалил его за профессионализм, пожелал ему успехов и сообщил об отказе перейти в эту команду. Игрок сослался на решение своей семьи.

Всю свою карьеру Джон Терри провел в Англии. С 1998 по 2017 год провел в "Челси" (с перерывом в 2000 году, когда он перешел на правах аренды в "Ноттингем Форест"). В 2017 году стал игроком "Астон Виллы", выступающем в Чемпионшипе, втором по статусу дивизионе английского футбола. По завершении сезона стороны не стали продлевать контракт.

Все трофеи, добытые Джоном Терри, связаны с "Челси". В составе этой команды он по пять раз выиграл чемпионат Англии и Кубок Англии, три раза – Кубок футбольной лиги Англии, два раза – Суперкубок Англии, по разу – Лигу чемпионов УЕФА и Лигу Европы УЕФА.

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Теги: футбол, ФК Спартак, Джон Терри

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