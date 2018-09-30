"Сибирь" прервала 12-матчевую серию поражений в КХЛ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты новосибирской "Сибири" нанесли поражение подольскому "Витязю" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Подольске в воскресенье, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) в пользу "Сибири".
Таким образом, "Сибирь" одержала первую победу, прервала серию поражений в нынешнем чемпионате, составившую 12 матчей. Команда продолжает занимать последнее место в Восточной конференции. "Витязь" – на восьмом месте в Западной конференции.