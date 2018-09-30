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Спорт КХЛ-2018/19

"Сибирь" прервала 12-матчевую серию поражений в КХЛ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты новосибирской "Сибири" нанесли поражение подольскому "Витязю" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Подольске в воскресенье, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) в пользу "Сибири".

Таким образом, "Сибирь" одержала первую победу, прервала серию поражений в нынешнем чемпионате, составившую 12 матчей. Команда продолжает занимать последнее место в Восточной конференции. "Витязь" – на восьмом месте в Западной конференции.

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Теги: хоккей, КХЛ

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