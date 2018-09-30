Сборная России сыграла вничью с Индией на Всемирной шахматной Олимпиаде

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Шахматисты сборной России сыграли вничью с соперниками из команды Индии в матче шестого тура проходящей в Батуми Всемирной шахматной олимпиаде.

Результат встречи – 2:2. Все партии в рамках этого матча завершились вничью. В составе россиян играли Ян Непомнящий, Никита Витюгов (белыми фигурами), Владимир Крамник, Дмитрий Яковенко (черными).

Теперь сборная России занимает 17-е место в турнирной таблице (из 185 команды, зарегистрированных в соревновании, команда Пакистана не провела ни одного матча), набрав 9 очков по результатам матчей и 16 – по исходам партий. На первом месте – сборная Азербайджана, у которой 12 очков по результатам матчей и 19 – по исходам партий.

В женском турнире олимпиады сборная России уступила Армении – 1:3. Свои партии завершили поражениями игравшие черными Александра Горячкина и Наталья Погодина. Вничью сыграли (белыми) Анна Костенюк и Валентина Гунина.

Российская команда теперь находится на 25-м месте, набрав 8 очков по результатам матчей (16,5 – по исходам партий). Во главе турнирной таблицы – команды США и Армении – по 11 (17,5) очков. Всего в женском турнире зарегистрирована 151 команда, одна из них – Пакистан – не сыграла ни одного матча.

Всемирная шахматная олимпиада проходит в 43-й раз, команды, выступающие в ней, должны провести по 11 матчей. Последний тур запланирован на 5 октября.

Мужской турнир в рамках олимпиады чаще всего выигрывала сборная СССР - 18 раз. По шесть раз победителями становились Россия и США. Женский турнир чаще всего выигрывала команда СССР - 11 раз. Пятикратным чемпионом является Китай, четырехкратным - Грузия, трехкратным - Россия.