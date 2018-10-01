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РФС объявил состав сборной России на матчах Лиги наций со шведами и турками

В сборную вызваны, в частности, Александр Головин, Алан Дзагоев и Алексей Миранчук

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился с составом игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчам Лиги Наций УЕФА со Швецией и Турцией.

Всего в списке, который опубликовал Российский футбольный союз (РФС), значится 25 футболистов.

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Шунин ("Динамо" Москва).

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба - "Рубин" Казань), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Константин Рауш ("Динамо" Москва), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако" Франция), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК "Ростов"), Руслан Камболов ("Рубин" Казань), Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва), Денис Черышев ("Валенсия" Испания).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз ("Рубин" Казань).

В составе возможны изменения. Подготовку подопечные Станислава Черчесова начнут 8 октября в Новогорске, сообщает РФС.

Со Швецией сборная сыграет 11 октября в Калининграде, а с Турцией - 14 октября в Сочи.

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Теги: Российский футбольный союз

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