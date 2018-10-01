Российский теннисист Хачанов стартовал с победы над Куэрри на турнире в Пекине

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов в первом круге Открытого чемпионата Китая по теннису обыграл американца Сэма Куэрри.

Поединок завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Хачанова, следующим соперником которого может стать четвертая ракетка мира аргентинец Хуан Мартин дель Потро.

В женской сетке на старте турнира потерпела поражение россиянка Екатерина Макарова, которая уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе - 0:6, 4:6. Ранее из соревнований в Пекине вылетели Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова, проигравшая Слоан Стивенс из США (9-й номер рейтинга WTA).

Призовой фонд турнира категории ATP500 составляет почти $3,5 млн.