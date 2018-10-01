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Черчесов назвал потенциальную замену Акинфееву в сборной России

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Голкипер петербургского ФК "Зенит" Андрей Лунев своей игрой доказал, что сможет заменить в сборной России по футболу вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, завершившего выступления за национальную команду страны, заявил ее главный тренер Станислав Черчесов.

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"Конкуренция всегда была, просто Акинфеев играл хорошо, поэтому был "номер один". Если бы он играл неважно, то было бы по-другому. Акинфеев играл на хорошем уровне, поэтому вопросов к нему у нас не возникало. Сегодня мы можем сказать, что Лунев предыдущий сбор отыграл так, как надо. Мы верим в него, знаем его. На сегодняшний день в плане него у нас нет сомнений. Но все зависит только от них самих, мы никому не можем подарить место в составе", - приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

По словам главного тренера сборной России, Акинфеев долго обсуждал с ним возможность ухода из национальной команды.

"Мы вчера с ним встречались. Еще до того сбора мы говорили, что он летал в Германию, проверил свое колено. Есть определенные пожелания от медиков, что колено уже так себя ведет. Он попросил сконцентрироваться на игре за клуб и завершить карьеру в сборной. Мы долго все нюансы обсуждали, но есть ситуация, которую надо принять", - отметил С.Черчесов.

Акинфеев в понедельник объявил о завершении выступлений за сборную России по футболу.

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Теги: Игорь Акинфеев, футбол, Станислав Черчесов

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