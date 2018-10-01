Черчесов назвал потенциальную замену Акинфееву в сборной России

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Голкипер петербургского ФК "Зенит" Андрей Лунев своей игрой доказал, что сможет заменить в сборной России по футболу вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, завершившего выступления за национальную команду страны, заявил ее главный тренер Станислав Черчесов.

"Конкуренция всегда была, просто Акинфеев играл хорошо, поэтому был "номер один". Если бы он играл неважно, то было бы по-другому. Акинфеев играл на хорошем уровне, поэтому вопросов к нему у нас не возникало. Сегодня мы можем сказать, что Лунев предыдущий сбор отыграл так, как надо. Мы верим в него, знаем его. На сегодняшний день в плане него у нас нет сомнений. Но все зависит только от них самих, мы никому не можем подарить место в составе", - приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

По словам главного тренера сборной России, Акинфеев долго обсуждал с ним возможность ухода из национальной команды.

"Мы вчера с ним встречались. Еще до того сбора мы говорили, что он летал в Германию, проверил свое колено. Есть определенные пожелания от медиков, что колено уже так себя ведет. Он попросил сконцентрироваться на игре за клуб и завершить карьеру в сборной. Мы долго все нюансы обсуждали, но есть ситуация, которую надо принять", - отметил С.Черчесов.

Акинфеев в понедельник объявил о завершении выступлений за сборную России по футболу.