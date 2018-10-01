Матч ЛЧ ЦСКА с "Реалом" обслужат судьи из Румынии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал имена арбитров, которые будут работать на матчах второго тура группового этапа Лиги чемпионов с участием московских ЦСКА и "Локомотива".

Так, матч группы G ЦСКА-"Реал" рассудит румынская бригада во главе Овидиу Хацеган. Поединок состоится во вторник на стадионе "Лужники" в Москве. Начало - 22:00 мск. Армейцы в первом туре сыграли вничью 2:2 с чешской "Викторией Пльзень", а мадридцы разгромили "Рому" со счетом 3:0.

В среду в группе D "Локомотив" примет "Шальке-04". Игра состоится на столичной "РЖД Арене". Начало - 19:55. Встречу обслужат англичане во главе с Энтони Тейлором. В стартовом раунде "железнодорожники" на выезде крупно проиграли "Галатасараю" - 3:0. "Шальке-04" сыграл вничью с "Порту" - 1:1.