"Спартак" в матче Лиги Европы УЕФА с "Вильярреалом" будут судить немцы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал имена арбитров, которые будут работать на играх второго тура группового этапа Лиги Европы с участием "Спартака", "Краснодара" и "Зенита".

Поединок между московским "Спартаком" и испанским "Вильярреалом", который пройдет в столице на "Открытие Арене", обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом.

В Петербурге "Зенит" примет чешскую "Славию". Судить будут турки во главе с Хюсейином Гечеком.

"Краснодар" на своем поле сыграет с испанской "Севильей", обслужат матч шведы под руководством Мартина Стрембергссона.

Все три встречи запланированы на 4 октября. Матч в Петербурге начнется в 19:55 мск, а в Москве и Краснодаре - 22:00.