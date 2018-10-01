Назван состав молодежной сборной России по футболу на отборочные матчи ЧЕ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы-2019 (U-21), сообщает в понедельник пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Всего в список включены 23 футболиста:

вратари - Александр Максименко ("Спартак" Москва), Александр Мелихов ("Томь" Томск), Матвей Сафонов ("Краснодар");

защитники - Лео Гогличидзе ("Нижний Новгород"), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба - "Спартак" Москва), Никита Калугин ("Сочи"), Михаил Лысов ("Локомотив" Москва), Виталий Стежко ("Пюник" Армения), Никита Чернов (ЦСКА Москва);

полузащитники - Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба - ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев ("Арсенал" Тула), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба - "Ростов" Ростов-на-Дону), Илья Жигулев ("Урал" Екатеринбург), Игорь Коновалов ("Рубин" Казань), Олег Ланин ("Крылья Советов" Самара), Владислав Пантелеев ("Спартак" Москва), Роман Тугарев ("Локомотив" Москва), Даниил Фомин ("Нижний Новгород");

нападающие - Георгий Мелкадзе ("Спартак" Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Молодежная сборная России сыграет 12 октября c Македонией (Тула, стадион "Арсенал") и 16 октября с Австрией (Санкт-Пельтен, стадион "NV Arena").

Команда начнет подготовку к предстоящим играм 8 октября на базе в Новогорске.

На сегодняшний день российская сборная с 16 очками идет на третьем месте. 11 сентября сборная России проиграла сверстникам из Сербии со счетом 1:2, которые с 24 очками лидируют в группе.

Чемпионат Европы среди игроков не старше 21 года пройдет в Италии и Сан-Марино в 2019 году. Также по итогам ЧЕ-2019 определятся четыре сборные, которые сыграют на Олимпийских играх 2020 года в Токио.