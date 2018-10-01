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Вблизи "Лужников" ограничат движение в связи с матчем ЦСКА - "Реал"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В связи с проведением матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами ЦСКА и "Реал" Мадрид во вторник вечером вблизи "Лужников" ограничат движение транспорта, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения российской столицы.

Так, с 21:40 2 октября до 02:00 3 октября будет перекрыто движение на улице Доватора (от Хамовнического Вала до 3-й Фрунзенской), на 3-1 Фрунзенской улице (от улицы Доватора до Ефремова), улице Ефремова (от 3-1 Фрунзенской до Трубецкой улицы), Трубецкой улице (от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта), в переулке Хользунова (от Несвижинского переулка до Комсомольского проспекта), а также по дублеру Комсомольского проспекта (от переулка Хользунова до улицы Льва Толстого).

Ранее в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщили "Интерфаксу", что безопасность на матче обеспечат 4 тыс. человек: 2,5 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии, около 1,5 тыс. работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб.

Матч начнется 2 октября в 22:00.

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Теги: Москва, Лужники, ЦСКА, Реал

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