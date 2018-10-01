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"Рубин" победил "Крылья Советов" в матче премьер-лиги

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" добились победы над самарскими "Крыльями Советов" в матче девятого тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Результат встречи, прошедшей в Казани в воскресенье, - 2:1 в пользу "Рубина", вырвавшего победу на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте.

На 27-й минуте Вячеслав Подберезкин вывел "Рубин" вперед, на 49-й Максим Канунников сравнял счет. Победный гол провел игрок казанской команды Сердар Азмун (90+4).

"Рубин" набрал 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. У "Крыльев Советов" семь очков, команда – на 15-м месте.

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Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ
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