"Рубин" победил "Крылья Советов" в матче премьер-лиги

Этическая комиссия организации признала его невиновным в нарушении правил предвыборной кампании, рассмотрев жалобу другого кандидата Подробнее

Вратарь ЦСКА выступал за сборную с 2004 года Подробнее

Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России

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Россиянин Квят вновь будет выступать за Toro Rosso в "Формуле-1"

В 2019 году он будет выступать за эту команду вместо француза Пьера Гасли Подробнее

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Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании

Футболист будет судиться с немецким журналом за сообщения о своей частной жизни Подробнее

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Фигуристка Загитова установила три мировых рекорда на турнире в Германии

C сезона-2018/19 вводится новая шкала оценки выступления фигуристов Подробнее

28 сентября 15:15

СМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у Абрамовича