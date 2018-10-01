Россия сыграла вничью с Сербией на Всемирной шахматной олимпиаде

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Матч сборных России и Сербии в седьмом туре проходящей в Батуми Всемирной шахматной олимпиады завершился вничью.

Результат встречи, состоявшейся в понедельник, - 2:2.

Владимир Крамник, игравший белыми, свою партию выиграл, Дмитрий Яковенко (белыми) – проиграл, Сергей Карякин и Никита Витюгов (черными) свои партии завершили вничью.

Теперь сборная России занимает 23-е место в турнирной таблице, в ее активе10 очков, набранных по результатам матчей (18 – по исходу партий). На первом месте – команда Азербайджана – 13 (21). Всего в мужском турнире зарегистрированы 185 команд, одна из которых, Пакистан, не провела ни одной игры.

В свою очередь, в женском турнире олимпиады сборная России победила Грецию – 3:1. Свои партии выиграли Александра Костенюк (играла черными фигурами), Александра Горячкина и Ольга Гиря (белыми), а Валентина Гунина (черными) свою партию проиграла.

Теперь российская команда занимает 15-е место, набрав 10 баллов по результатам матчей (19,5 – по исходам партий). Лидирует Армения – 13 (20). В женском турнире представлена 151 команда, среди которых одна, Пакистан, не провела ни одной игры.

Всемирная шахматная олимпиада проходит в 43-й раз, команды, выступающие в ней, должны провести по 11 матчей. Последний тур запланирован на 5 октября.

Мужской турнир в рамках олимпиады чаще всего выигрывала сборная СССР - 18 раз. По шесть раз победителями становились Россия и США. Женский турнир чаще всего выигрывала команда СССР - 11 раз. Пятикратным чемпионом является Китай, четырехкратным - Грузия, трехкратным - Россия.