Владимир Крикунов занял пост главного тренера московского ХК "Динамо"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Московский ХК "Динамо" объявил о назначении на должность главного тренера команды Владимира Крикунова.

На этом посту он сменил Владимира Воробьева.

"При этом Владимир Воробьев, а также его помощники Олег Ореховский, Александр Степанов и Виталий Еремеев - также войдут в новый тренерский штаб. "Динамо" покидает только Андрей Николишин", - говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".

"Все изменения в тренерском штабе одобрены Советом директоров ХК "Динамо"", - говорится в сообщении.

"Владимир Крикунов и для динамовского руководства, и для московских болельщиков, и для большинства игроков человек знакомый. Именно он приводил "Динамо" к званию чемпиона России в 2005 году. Клуб тогда патронировал нынешний генеральный директор бело-голубых Валерий Шанцев. А в команде Крикунова за золотые медали бились Воробьев, Ореховский, Степанов и Еремеев", - отмечается в тексте сообщения.

Кроме "Динамо" Крикунов также возглавлял сборную России с 2005 по 2006 год, приводил ее к бронзовым медалям на чемпионате мира-2005 в Вене. А на ОИ-2006 в Турине занял четвертое место, обыграв в четвертьфинале канадцев.

В прошлом году Крикунов возглавлял "Автомобилист", который при нем начал выходить в лидеры Восточной конференции. До этого работал в "Нефтехимике", "Барысе" и "Ак Барсе". А также возглавлял сборные Белоруссии, Казахстана и Словении. С белорусами он на ОИ-2002 вышел в полуфинал, одолев в четвертьфинале сборную Швеции.

В настоящее время московское "Динамо" занимает 10-е место в Западной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В десяти матчах команда набрала 9 очков.