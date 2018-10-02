Смертин стал директором РФС о региональной политике и международным отношениям

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз (РФС) назначил Алексея Смертина директором по региональной политике и международным отношениям.

"РФС официально сообщает о назначении Алексея Смертина директором по региональной политике и международным отношениям. При этом он сохранит пост офицера РФС по борьбе с дискриминацией в российском футболе", - сообщила во вторник пресс-служба РФС.

Смертин заявил, что после окончания чемпионата мира по футболу важно грамотно и правильно распорядиться его наследием. "ФИФА задала высокую планку с точки зрения организации соревнований, и, на мой взгляд, это может помочь поднять наши внутренние стандарты в этой части. В данной связи планируем уделять повышенное внимание развитию не только профессионального футбола, но и массового, а также детско-юношеского", - сказал Смертин.

По его словам, международные отношения будут выстраиваться в непосредственном взаимодействии с ФИФА и УЕФА.

И.о.президента РФС Александр Алаев заявил, что Смертин назначен на "два очень ответственных направления в нашей работе, которым мы будем уделять большое внимание" и пообещал ему оказывать "всяческую поддержку и содействие".

Смертин родился 1 мая 1975 года в Барнауле. Клубную карьеру в футболе начал в 1992 году в составе барнаульского Динамо. Играл в составе ряда российских и зарубежных футбольных клубов, в том числе, "Локомотиве", "Бордо", "Челси" и других. Кроме того, выступал за сборную России с 1998 по 2006 год. Карьеру игрока завершил в 2008 году. После завершения карьеры был депутатом Алтайского краевого заксобрания с 2009 по 2011 год. В 2017 году был назначен офицером РФС по борьбе с расизмом. Этот пост он сохранил после нового назначения.