Главные новости
В РоссииФилягин снял свою кандидатуру с предстоящих выборов главы ХакасииВ России"Короля госзаказа" заподозрили в даче "астрономической" взятки полковнику ЗахарченкоВ РоссииПутин назначил и.о. глав Липецкой и Курганской областей
Спорт Футбольные еврокубки-2018/19

ЦСКА крупно уступил "Реалу" в Юношеской лиге УЕФА

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Футболисты юношеской команды московского ЦСКА потерпели поражение от сверстников из мадридского "Реала" в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Встреча, прошедшая на поле ЦСКА во вторник, завершилась со счетом 4:1 в пользу "Реала". В его составе три гола провел Альберто (3, 21, 45 минуты), один - Родриго Родригес (58). В составе ЦСКА гол провел Виталий Жиронкин (30).

В группе G лидирует "Реал" (6 очков), далее идут чешская "Виктория" (2), итальянская "Рома" (1) и ЦСКА (1).

Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка. Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф матчи состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке.

Во вторник на поле стадиона "Лужники" в Москве сыграют основные составы ЦСКА и "Реала". Начало - 22:00 мск.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, Юношеская лига УЕФА, ФК ЦСКА
Спорт
Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной РоссииИгорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России
Вратарь ЦСКА выступал за сборную с 2004 годаПодробнее
 Аркадий Дворкович продолжит борьбу за пост президента ФИДЕАркадий Дворкович продолжит борьбу за пост президента ФИДЕ
Этическая комиссия организации признала его невиновным в нарушении правил предвыборной кампании, рассмотрев жалобу другого кандидатаПодробнее
 Хэмилтон выиграл Гран-при России "Формулы-1"Хэмилтон выиграл Гран-при России "Формулы-1"
Россиянин Сироткин занял 18-е местоПодробнее
 "Локомотив" победил "Ахмат" в матче премьер-лиги"Локомотив" победил "Ахмат" в матче премьер-лиги
Действующие чемпионы России провели голы на исходе игрыПодробнее
Россиянин Квят вновь будет выступать за Toro Rosso в "Формуле-1"Россиянин Квят вновь будет выступать за Toro Rosso в "Формуле-1"
В 2019 году он будет выступать за эту команду вместо француза Пьера ГаслиПодробнее
 Криштиану Роналду обвинили в изнасилованииКриштиану Роналду обвинили в изнасиловании
Футболист будет судиться с немецким журналом за сообщения о своей частной жизниПодробнее
 Фигуристка Загитова установила три мировых рекорда на турнире в ГерманииФигуристка Загитова установила три мировых рекорда на турнире в Германии
C сезона-2018/19 вводится новая шкала оценки выступления фигуристовПодробнее
 СМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у АбрамовичаСМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у Абрамовича
Речь идет о сооснователе Microsoft Поле Аллене, который уже владеет баскетбольным и футбольным клубамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Скончался Шарль Азнавур11 фото
01 октября
Скончался Шарль Азнавур
Фотохроника 1 октября6 фото
01 октября
Фотохроника 1 октября
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФилягин снял свою кандидатуру с предстоящих выборов главы ХакасииВ России"Короля госзаказа" заподозрили в даче "астрономической" взятки полковнику ЗахарченкоВ РоссииПутин назначил и.о. глав Липецкой и Курганской областейВ РоссииДело "Седьмой студии" направлено в судКультураУмер Роман КарцевВ миреНобелевскую премию по физике дали за изобретения в лазерной оптике

Филягин снял свою кандидатуру с предстоящих выборов главы Хакасии

Филягин снял свою кандидатуру с предстоящих выборов главы ХакасииВторой тур выборов может пройти 11 ноября Подробнее

Причиной смерти Шарля Азнавура назвали сердечную недостаточность

"Короля госзаказа" заподозрили в даче "астрономической" взятки полковнику Захарченко

"Короля госзаказа" заподозрили в даче "астрономической" взятки полковнику ЗахарченкоПо данным следствия, Валерий Маркелов давал взятки экс-сотруднику антикоррупционного главка МВД с 2007 по 2016 год Подробнее

Глава службы безопасности Януковича даст показания о вывозе Бошировым экс-президента

Джонсон призвал Консервативную партию отказаться от плана Мэй по Brexit

Директор музея в Карелии признался в развращении несовершеннолетнего

Россия примет меры в ответ на усиление активности НАТО на севере Норвегии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестДоказательство одной из семи "проблем тысячелетия", аномальные сигналы детектора ANITA и потепление в тундре Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179058833723364', params: { p1: 'byueh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');