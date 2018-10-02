ЦСКА крупно уступил "Реалу" в Юношеской лиге УЕФА

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Футболисты юношеской команды московского ЦСКА потерпели поражение от сверстников из мадридского "Реала" в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Встреча, прошедшая на поле ЦСКА во вторник, завершилась со счетом 4:1 в пользу "Реала". В его составе три гола провел Альберто (3, 21, 45 минуты), один - Родриго Родригес (58). В составе ЦСКА гол провел Виталий Жиронкин (30).

В группе G лидирует "Реал" (6 очков), далее идут чешская "Виктория" (2), итальянская "Рома" (1) и ЦСКА (1).

Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка. Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф матчи состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке.

Во вторник на поле стадиона "Лужники" в Москве сыграют основные составы ЦСКА и "Реала". Начало - 22:00 мск.