Названы составы ЦСКА и "Реала" на матч Лиги чемпионов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Тренерские штабы московского ЦСКА и мадридского "Реала" определились с составами команд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Состав ЦСКА выглядит следующим образом:
Победный состав не меняют! #ЦСКАреал— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 2, 2018
Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков, Бийол, Влашич, Ахметов, Дзагоев, Чалов
Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Магнуссон, Гордюшенко, Жамалетдинов pic.twitter.com/kWdYADjXvS
Состав "Реала":
📋 ¡Nuestro once inicial para el partido contra el @pfc_cska!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/z26Pw6Z5Hh— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 2, 2018
Хорват Лука Модрич, признанный лучшим футболистом мира 2018 года по версии ФИФА, остался в запасе.
Матч пройдет во вторник на моле московского стадиона "Лужники" и стартует в 22:00 мск.
Армейцы в первом туре сыграли вничью 2:2 с чешской "Викторией Пльзень", а мадридцы разгромили "Рому" со счетом 3:0.