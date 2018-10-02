Названы составы ЦСКА и "Реала" на матч Лиги чемпионов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Тренерские штабы московского ЦСКА и мадридского "Реала" определились с составами команд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Состав ЦСКА выглядит следующим образом:

Победный состав не меняют! #ЦСКАреал



Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков, Бийол, Влашич, Ахметов, Дзагоев, Чалов



Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Магнуссон, Гордюшенко, Жамалетдинов pic.twitter.com/kWdYADjXvS — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 2, 2018

Состав "Реала":

Хорват Лука Модрич, признанный лучшим футболистом мира 2018 года по версии ФИФА, остался в запасе.

Матч пройдет во вторник на моле московского стадиона "Лужники" и стартует в 22:00 мск.

Армейцы в первом туре сыграли вничью 2:2 с чешской "Викторией Пльзень", а мадридцы разгромили "Рому" со счетом 3:0.