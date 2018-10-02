"Ювентус" разгромил "Янг Бойз" в Лиге чемпионов при судействе Карасева

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Ювентус" на своем поле в Турине одержал крупную победу над швейцарским "Янг Бойз".

Результат встречи – 3:0 в пользу "Ювентуса". Все три гола в его составе провел Пауло Дибала, сделав это на пятой, 33-й и 69-й минутах.

Главным судьей матча был россиянин Сергей Карасев.

Команды представляют группу H.

Одновременно с этой игрой прошел матч группы F с участием немецкого "Хоффенхайма" и английского "Манчестер Сити". Встреча, прошедшая в Германии, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Манчестер Сити". На первой минуте противостояния Исак Бельфодиль вывел "Хоффенхайм" вперед, на седьмой минуте Серхио Агуэро сравнял счет, а через 80 минут Давид Сильва провел победный за английский клуб гол.

Во вторник свой матч проведет московский ЦСКА, который на стадионе "Лужники" сыграет с мадридским "Реалом". "Интерфакс" ведет текстовую трансляцию этой встречи.