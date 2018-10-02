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Спорт КХЛ-2018/19

Хоккеисты СКА разгромили "Спартак" в матче КХЛ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА в гостях одержал крупную победу над московским "Спартаком".

Результат встречи, прошедшей во вторник, - 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) в пользу СКА.

Обе команды представляют Западную конференцию КХЛ. СКА занимает третье место (19 очков), "Спартак" - седьмое (12).

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Теги: хоккей, КХЛ
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