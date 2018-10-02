Хоккеисты СКА разгромили "Спартак" в матче КХЛ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА в гостях одержал крупную победу над московским "Спартаком".
Результат встречи, прошедшей во вторник, - 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) в пользу СКА.
Обе команды представляют Западную конференцию КХЛ. СКА занимает третье место (19 очков), "Спартак" - седьмое (12).
Дубль @Datsyuk13 помог @hcSKA уверенно победить красно-белых.#СПРСКА pic.twitter.com/1fkZKlCIFX— КХЛ (@khl) October 2, 2018