Футболисты ЦСКА победили "Реал" в матче Лиги чемпионов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА добился победы над мадридским "Реалом" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая во вторник на поле московского стадиона "Лужники", завершилась со счетом 1:0 в пользу армейского клуба. В его составе уже на второй минуте отличился Никола Влашич, воспользовавшись несогласованностью соперника.

"Реал" атаковал, но ЦСКА грамотно отбивался

В целом игра (на ней присутствовали 78 811 зрителей) прошла с преимуществом действующего победителя Лиги чемпионов, "Реала". Но ЦСКА плотно выстроил оборону, в результате чего футболисты "Реала" вынуждены были использовать удары с дальнего расстояния, которые преимущественно получились неточными. Впрочем, дважды (один раз – на исходе второго тайма) мяч попал в штангу ворот ЦСКА, еще один раз – в перекладину.

События на поле привели к тому, что "Реал" использовал лимит замен уже к исходу часа игры. В частности, тренерский штаб усилил игру мадридского клуба хорватом Лукой Модричем – хорват, признанный лучшим футболистом мира по версии ФИФА, изначально оказался на скамейке запасных. Но и его выход на поле не помог испанской команде уйти от поражения.

В свою очередь, ЦСКА имел возможности поймать соперника на контратаках, в одной из них был близок к голу Яка Бийол: его удар с трудом отбил вратарь "Реала" Кейлор Навас.

За споры удален Акинфеев

На пятой компенсированной ко второму тайму минуте красную карточку получил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев – за споры с арбитром. К тому моменту у армейцев оставалась одна замена, в итоге полузащитника Ивана Облякова заменил запасной голкипер ЦСКА Георгий Кырнац.

ВСЁ! Несмотря на драму в концовке, одерживаем историческую победу над Реалом в полных Лужниках! #ЦСКАреал pic.twitter.com/AgtFlOOw45 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 2, 2018

ЦСКА - лидер группы

В другом матче группы G "Рома" на своем поле в Италии разгромила чешскую "Викторию" - 5:0.

ЦСКА теперь лидирует в группе G, в его активе 4 очка. У "Реала" и "Ромы" по 3 балла, у "Виктории" - 1.

Следующий матч ЦСКА проведет на выезде с "Ромой" 23 октября, начало игры – 22:00 мск. В это же самое время "Реал" дома начнет игру с "Викторией".

Результаты матчей игрового дня