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Гончаренко назвал сплоченность ЦСКА составляющей успеха в игре с "Реалом"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Футболисты ЦСКА на высоком уровне проявили себя в обороне в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Реала", заявил главный московского клуба Виктор Гончаренко.

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"Мы отлично поработали в защите, были сплоченными, дерзкими. Быстрый гол с одной стороны усилил давление, с другой - снял оковы с нас. Надо понимать, что против нас был лучший клуб мира. Они в любую минуту могут создать момент и забить. До последних секунд нельзя верить, что ты выиграешь у "Реала", но это произошло. Мы наслаждаемся сегодняшним вечером", - приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА обыграл мадридский "Реал" со счетом 1:0 в московских "Лужниках" во вторник.

Единственный мяч на 2-й минуте забил хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

В другом матче группы G "Рома" на своем поле в Италии разгромила чешскую "Викторию" - 5:0.

ЦСКА теперь лидирует в группе G, в его активе 4 очка. У "Реала" и "Ромы" по 3 балла, у "Виктории" - 1.

Следующий матч ЦСКА проведет на выезде с "Ромой" 23 октября, начало игры – 22:00 мск. В это же самое время "Реал" дома начнет игру с "Викторией".

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК ЦСКА, ФК Реал

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