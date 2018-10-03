Футболист ЦСКА Чалов признан лучшим игроком девятого тура премьер-лиги

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Форвард московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком очередного тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Голосование в социальной сети "ВКонтакте" по выбору лучшего футболиста тура РПЛ еженедельно проводится совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер". За нападающего армейцев проголосовало 7 758 пользователей группы – 37,89 % всех опрошенных. Второе место в голосовании занял полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио – 3 193 голосов (15,59%), третье – полузащитник "Ростова" Александр Зуев с 2 378 голоса (11,66%)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Матч ТВ" в среду.

В 9-м туре РПЛ ЦСКА обыграл в гостях команду "Оренбург" со счетом 1:0. Федор Чалов забил единственный мяч в матче, реализовав пенальти.

В предыдущем туре пользователи признали хорватского полузащитника армейцев Николу Влашича.

В конце месяца будет выбираться лучший игрок месяца, а затем и всего сезона РПЛ.