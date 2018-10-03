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Капитаном сборной России на ближайших матчах Лиги наций будет Дзюба

Об этом главный тренер национальной команды страны Черчесов написал в своем инстаграме

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба в качестве капитана выведет сборную России по футболу на предстоящие матчи Лиги наций УЕФА против национальных команд Швеции и Турции.

Эту информацию в своем инстаграме обнародовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Дзюба уже назначался капитаном сборной России на гостевой матч Лиги наций против Турции, тогда основной капитан Игорь Акинфеев пропускал игру. Несколько дней назад Акинфеев объявил, что завершает выступления за сборную России.

Со Швецией российская команда сыграет 11 октября в Калининграде, а с Турцией - 14 октября в Сочи.

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Теги: футбол, Артем Дзюба

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