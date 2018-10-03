Определены хозяева матчей 1/8 финала Кубка России по футболу

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU -

Определились хозяева полей в 1/8 финала Кубка России по футболу: по итогам состоявшейся в среду в Доме футбола жеребьевки московский "Спартак" примет махачкалинский "Анжи", "Локомотив" (Москва) на своем поле в Черкизове сыграет с красноярским "Енисеем".

Хозяевами поля также объявлены "Рубин" (Казань) в матче с "Динамо" (Москва), "Крылья Советов" (Самара) с "Краснодаром" (Краснодар), "Ростов" (Ростов-на-Дону) - с "Зенитом" (Санкт-Петербург), "Ахмат" (Грозный) - с "Арсеналом" (Тула).

Согласно регламенту соревнований в паре "Урал" (Екатеринбург) - "Нижний Новгород" хозяином поля будет клуб РПЛ.

В последней оставшейся паре "Оренбург" - победитель матча "Тюмень"/ЦСКА (Москва) (игра состоится 10 октября) жеребьевка по определению хозяина поля состоится в случае выигрыша армейцев. В случае победы "Тюмени" следующий матч в рамках соревнований ей предстоит провести на выезде.

Матчи 1/8 финала Олимп Кубка России по футболу сезона 2018/2019 пройдут 31 октября и 1 ноября.