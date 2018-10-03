Спорт КХЛ-2018/19

"Автомобилист" выиграл 13-й матч подряд в КХЛ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Автомобилист" нанес поражение владивостокскому "Адмиралу" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0) в пользу "Автомобилиста".

Таким образом, "Автомобилист" одержал 13-ю победу в 13 матчах в нынешнем чемпионате. Команда лидирует как в Восточной конференции в частности, так и в сводной таблице в целом.

"Адмирал" находится на 11-м месте в Восточной конференции и на 23-м – в сводной таблице.

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Теги: хоккей, КХЛ

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