3 октября 18:55

"Локомотив" - "Шальке 04". Онлайн

Матч Лиги чемпионов с участием российского и немецкого клубов проходит в Москве Подробнее

3 октября 17:25

Дворкович избран новым президентом ФИДЕ

На Генеральной ассамблее ФИДЕ в Батуми за его кандидатуру проголосовало большинство президентов национальных федераций шахмат Подробнее

2 октября 23:56

Футболисты ЦСКА победили "Реал" в матче Лиги чемпионов

Героическую победу армейский клуб одержал на поле стадиона "Лужники", в конце игры был удален Игорь Акинфеев Подробнее

2 октября 21:00

ЦСКА - "Реал". Онлайн