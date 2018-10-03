"Локомотив" - "Шальке 04". Онлайн

Матч Лиги чемпионов с участием российского и немецкого клубов проходит в Москве
Сегодня состоялся матч этих клубов в рамках Юношеской лиши УЕФА
"Локомотив" и "Шальке" сыграли вничью в Юношеской лиге УЕФА https://t.co/WVirL1k2kQ— Интерфакс (@interfax_news) October 3, 2018
А вот состав "Шальке"!
Das ist unsere Start-1⃣1⃣ für das @ChampionsLeague-Match beim @fclokomotiv. Auf geht's, #Schalke! #LMFCS04 pic.twitter.com/qWl3GxD9CJ— FC Schalke 04 (@s04) October 3, 2018
Стартовый состав "Локомотива":
Наш состав на #ЛокоШальке #LMFCS04. Вперёд, парни! #UCL pic.twitter.com/Gb1dag8K1j— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 3 октября 2018 г.
В стартовом раунде "железнодорожники" на выезде крупно проиграли "Галатасараю" - 0:3. "Шальке-04" сыграл вничью с "Порту" - 1:1.
Матч пройдет сегодня на поле московского стадиона "Локомотив" и стартует в 19:55 по столичному времени!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между московским "Локомотивом" и гензелькирхенским (Германия) "Шальке-04"!
Мы долго ждали этот день!— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 3 октября 2018 г.
Лига чемпионов – в Черкизове!
До встречи вечером ⚡️
Последние билеты: https://t.co/Kn9hd8UXQu#LMFCS04 #ЛокоШальке #UCL pic.twitter.com/7PJpoNRaWg
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!