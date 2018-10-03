Спорт Футбольные еврокубки-2018/19

"Локомотив" и "Шальке" сыграли вничью в Юношеской лиге УЕФА

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Футболисты юношеской команды московского "Локомотива" сыграли вничью со сверстниками из немецкого "Шальке" в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

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Результат встречи, прошедшей на поле "Локомотива" в среду, - 0:0.

В группе D лидируют "Локомотив" и португальский "Порту", набравшие по 4 очка. У "Шальке" и турецкого "Галатасарая" по 1 баллу.

Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка. Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф матчи состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке.

В среду в Москве пройдет матч основных команд "Локомотива" и "Шальке". Начало – 19:55 мск.

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Теги: футбол, Юношеская лига УЕФА, ФК Локомотив

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