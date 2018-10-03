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Дворкович избран новым президентом ФИДЕ

На Генеральной ассамблее ФИДЕ в Батуми за его кандидатуру проголосовало большинство президентов национальных федераций шахмат

Дворкович избран новым президентом ФИДЕ
Аркадий Дворкович
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович стал новым президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

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На Генеральной ассамблее ФИДЕ в Батуми в среду за его кандидатуру проголосовало большинство президентов национальных федераций шахмат.

В выборах принимали участие три кандидата - Дворкович, Георгиос Макропулос и Найджел Шорт, но последний до начала голосования снял свою кандидатуру.

Оппонент Дворковича, президент греческой шахматной федерации Георгиус Макропулос остался недоволен итогами выборов.

До начала голосования он заявил грузинским журналистам, что борьба за президентство ФИДЕ с самого начала проходила в неравных условиях.

"Одному из кандидатов оказывал активную помощь дипломатический корпус его страны. Дело дошло даже до того, что шахматные федерации различных стран заставляли отдать свой голос за моего оппонента. Эти выборы приняли политический характер", - заявил Макропулос.

Между тем президент федерации шахмат Грузии Зураб Азмаипарашвили заявил журналистам, что никто не советовал ему делать выбор за того или иного кандидата.

Предыдущий президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, возглавлявший организацию с 1995 года, не баллотируется на должность - его регулярно пытаются отстранить от управления, ссылаясь на то, что он находится под санкциями Минфина США якобы за помощь правительству Сирии.

Макропулос ранее подал на россиянина жалобу в комиссию ФИДЕ по этике, требуя отстранить Дворковича от выборов и запретить шахматную деятельность в течение ближайших восьми лет за то, что Дворкович якобы использовал дипломатические связи для агитации. Однако 30 сентября комиссия по этике ФИДЕ признала Дворковича невиновным - таким образом, он смог продолжать борьбу за пост.

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Теги: шахматы, ФИДЕ, Аркадий Дворкович

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