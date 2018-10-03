Названы составы "Локомотива" и "Шальке" на матч Лиги чемпионов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Тренерские штабы московского "Локомотива" и немецкого "Шальке" определились с составами команд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает пресс-служба "Локомотива", в его составе выйдут следующие игроки:
Наш состав на #ЛокоШальке #LMFCS04. Вперёд, парни! #UCL pic.twitter.com/Gb1dag8K1j— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 3 октября 2018 г.
По сообщению пресс-службы "Шальке", состав этой команды выглядит следующим образом:
Das ist unsere Start-1⃣1⃣ für das @ChampionsLeague-Match beim @fclokomotiv. Auf geht's, #Schalke! #LMFCS04 pic.twitter.com/qWl3GxD9CJ— FC Schalke 04 (@s04) October 3, 2018
Матч пройдет на поле стадиона "Локомотив" в Москве в среду и стартует в 19:55 мск.