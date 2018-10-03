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Названы составы "Локомотива" и "Шальке" на матч Лиги чемпионов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Тренерские штабы московского "Локомотива" и немецкого "Шальке" определились с составами команд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает пресс-служба "Локомотива", в его составе выйдут следующие игроки:

По сообщению пресс-службы "Шальке", состав этой команды выглядит следующим образом:

Матч пройдет на поле стадиона "Локомотив" в Москве в среду и стартует в 19:55 мск.

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Локомотив
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