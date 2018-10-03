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Футболист ЦСКА Влашич признан игроком месяца в чемпионате России

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сентября признан хорватский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич.

СпортФутболист ЦСКА Влашич признан лучшим игроком восьмого тура РПЛЧитать подробнее

"Полузащитник ЦСКА признан лучшим игроком сентября Российской премьер-лиги", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Матч ТВ" в среду.

Голосование проводится в соцсети "ВКонтакте" совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

За Влашича проголосовало 15 862 пользователей группы - 62,71% всех опрошенных. В голосовании он обошел своего одноклубника Федора Чалова - 9 431 голосов (37,29%).

Хорватский игрок, права на которого принадлежат английскому "Эвертону" в сентябре отметился голевой передачей в гостевом матче с "Уфой", а также ответным голом в дерби с московским "Спартаком", благодаря которому Никола Влашич был признан лучшим игроком 8 тура РПЛ.

Также Влашич забил единственный мяч в матче группового этапа ЛЧ с "Реалом" во вторник.

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Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ

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