Футболист ЦСКА Влашич признан игроком месяца в чемпионате России

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сентября признан хорватский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич.

"Полузащитник ЦСКА признан лучшим игроком сентября Российской премьер-лиги", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Матч ТВ" в среду.

Голосование проводится в соцсети "ВКонтакте" совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

За Влашича проголосовало 15 862 пользователей группы - 62,71% всех опрошенных. В голосовании он обошел своего одноклубника Федора Чалова - 9 431 голосов (37,29%).

Хорватский игрок, права на которого принадлежат английскому "Эвертону" в сентябре отметился голевой передачей в гостевом матче с "Уфой", а также ответным голом в дерби с московским "Спартаком", благодаря которому Никола Влашич был признан лучшим игроком 8 тура РПЛ.

Также Влашич забил единственный мяч в матче группового этапа ЛЧ с "Реалом" во вторник.