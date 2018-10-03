Спорт

"Локомотив" уступил "Шальке" в Лиге чемпионов УЕФА

Немецкий клуб вырвал победу на исходе противостояния

"Локомотив" уступил "Шальке" в Лиге чемпионов УЕФА
Игроки "Шальке-04" Уэстон Маккенни и "Локомотива" Владислав Игнатьев (слева направо) на матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" потерпели поражение от немецкого "Шальке" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Результат встречи, прошедшей в Москве в среду, - 1:0 в пользу "Шальке", в составе которого на 88-й минуте отличился Уэстон Маккенни.

Таким образом, "Локомотив" проиграл второй матч в турнире и очков пока не набрал. Ранее он крупно уступил турецкому "Галатасараю" (0:3). "Шальке" набрал четыре очка, ранее он сыграл вничью с португальским "Порту" (1:1).

В среду в 22:00 мск в Риме начнется встреча между "Порту" и "Галатасараем".

Следующий матч "Локомотив" проведет против "Порту" 24 октября на своем поле. Начало игры - 22:00 мск.

ПСЖ разгромил "Црвену Звезду"

Одновременно с "Локомотивом" и "Шальке" во Франции играли местный "Пари Сен-Жермен" и сербская "Црвена Звезда". Хозяева порадовали своих болельщиков результативной игрой: матч завершился со счетом 6:1 в пользу ПСЖ. Три мяча забил Неймар, по одному - Эдинсон Кавани, Анхель Ди Мария, Килиан Мпаббе. В составе "Црвены Звезды" при счете 0:5 отличился Марко Марин.

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Локомотив
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